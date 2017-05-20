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Serenay Sarıkaya'dan samimi açıklamalar

Oyunculukla bir yerlere gelmeye gayret ettiğini söyleyen Serenay Sarıkaya, şimdi her şeyin tadını çıkardığını ifade etti.

20.05.2017 - 09:58
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, aşk ve hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sevgilisi Kerem Bursin ile çok mutlu olduğunu ifade eden Sarıkaya, evlilik sorusuna da yanıt verdi.

Cadde'den Sercan Kısmet'e konuşan Serenay Sarıkaya, şöhret ve popülerlikle ilgilenmediğini de sözlerine ekledi.

Serenay Sarıkaya'nın röportajından bir kısım;

Son dönemde çok popülersiniz. Hayatınızda neler değişti?

İşin şöhret ve popüler kısmıyla ilgilenmiyorum. Oyunculuğumla bir yerlere gelmeye gayret ettim. Tabii ki ünlü olduktan sonra hayatımızda bazı şeyler değişiyor ve sınırlanıyor. Şikayet ettiğim bir durum yok, tadını çıkarıyorum.

Serenay Sarıkaya'dan samimi açıklamalar

Türkiye’de sinema ve dizi oyuncusu ikiye ayrılıyor. Siz ikisinde de başarılı oldunuz.

Diğer ülkelere göre Türkiye’de televizyonda kariyer yapman daha kolay. Sinema filmi için ise çok bekledim. İlla sinema olsun diye bir projenin içinde yer almak istemedim. Sonunda istediğim proje gelince, ‘İkimizin Yerine’ filmiyle sinemaya adım attım.

KEREM BURSİN İLE MUTLUYUZ

Kerem Bürsin’le güzel bir ilişkiniz var. Set yoğunluğu nedeniyle görüşemediğiniz de yıpranma oluyor mu?

Güzel bir uyum ve denge yakaladık. Her şey güzel gidiyor. Mutluyuz.

Serenay Sarıkaya'dan samimi açıklamalar

EVLİLİK SORUSU

Evlilik için düşünceniz nedir?

Benim yeni bir şeye konsantre olabilmem için yaptığım ya da yapmakta olduğum şeyi tamamlamam gerekiyor. Muhtemelen oyunculukta doygunluğa ulaştığım zaman aile ve çocuk yapma fikrine yönelebilirim. Bu benim seçimim. İkimizin de güzel bir kariyeri var. Çok genciz, daha erken diye düşünüyorum.

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