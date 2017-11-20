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Seri katil Charles Manson öldü

Dünyanın en çok tanınan seri katillerinden Amerikalı Charles Manson 83 yaşında cezaevinde öldü.

20.11.2017 - 09:45
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Charles Manson, 1960'lı yıllarda işlettiği bir dizi cinayetten dolayı hapis yatıyordu. Manson ailesi adlı bir tür tarikat kuran Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü.

Seri katil Charles Manson öldü

7 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Seri katilin kurbanları arasında ünlü yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate de vardı. Manson'ın takipçileri, Ağustos 1969'da Los Angeles'ta Tate ile birlikte 6 kişiyi daha öldürmüşlerdi.

Seri katil Charles Manson öldü

(1969 yılında seri katil Manson davaya götürülürken)

İDAM CEZASINDAN KURTULDU

1971'de 7 cinayetten idama mahkum edilen Manson'ın cezası daha sonra California eyaletinde bu cezanın geçici olarak yasaklanmasının ardından ömür boyu hapse çevrilmişti.

Şartlı tahliye talebi defalarca reddedilen Manson'ın yine benzer bir başvuru yapması 2027'ye yasaklanmıştı.

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