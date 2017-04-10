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Sertab Erener Bodrum'a gitti

Sertab Erener, sosyal medya hesabından ani bir kararla Bodrum'a gittiğini duyurdu.

10.04.2017 - 16:19
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Sertab Erener Bodrum'a gitti

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Sertab Erener, eşi Emre Kula ile birlikte mutlu bir beraberlik sürdürüyor. Kendisiyle ilgili olarak, bu evlilikten bir çocuk sahibi olacağı yönünde haberler çıkan Erener, yoğun temposuyla bu iddiaları adeta yalanladı.

ANİDEN BODRUM'A GİTTİ

Verdiği konserlerle seyircilerinin karşısına çıkan Sertab Erener, bu tempodan yorulmuş olsa gerek ani bir karar vererek biraz dinlenmek için Bodrum’a uçtu. Erener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Ani bir kararla biz Bodrum’a doğru bir kaç gün… Temiz hava, güneş, zeytin ağacı belki de deniz belli mi olur.” ifadelerine yer verdi.

Sertab Erener Bodrum'a gitti

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