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Sertab Erener, telomer tedavisini savundu

Yaşamını uzatmak için telomer tedavisine başvuran Erener, 100 yaşına kadar yaşayıp sahneye çıkmak istediğini söyledi.

30.10.2017 - 21:13
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Sertab Erener, telomer tedavisini savundu

Sertab Erener, son günlerde uyguladığı telomer tedavisiyle ilgili bağlandığı canlı yayında CNN Türk'te konuştu.

Erener'in açıklamalasında şunları söyledi;

"DENEK DEĞİLİM"

"Denek kelimesi beni rahatsız ediyor, denek falan değilim. Daha önce telomerle ilgili araştırmalar yaptım. Kendi anti-icing doktorumun tavsiyesiyle aldığım bir besin takviyesi.

"LİBİDOM ARTTI"

Ben 1 yıldır bu hapı alıyorum, ilk kan tahlilimden bugüne kadar geçen süreçte biyolojik yaşım 3 yaş gençleşti. Telomerim 3 yaş uzatacak kadar uzadı. Çok enerjiktim ama 20'li yaşlardaki kadar enerjiğim, yakın görme sorunum kalktı. Libidom arttı. Bunlar benim hissettiğim şeyler."

Sertab Erener, telomer tedavisini savundu VİDEO

"90 YAŞINDA NEDEN SAHNEYE ÇIKMAYAYIM"

Ayşe Arman'a konuştuğunda hedefinin 100 yaşına kadar yaşamak olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, bir kez daha bu açıklamasını yineledi ve şunları söyledi; "Bu hapla ve yaşam kalitenizi yükseltirseniz ben şuna inanıyorum 90 yaşında neden sahnede 3 saat şarkı söylemiyim. Yaşlanmayı neden kader kabul edelim ben bunu savunuyorum."

"GÜNDE BİR HAP ALIYORUM"

"Bu çok basit bir şey. Bitkisel bir şeyden söz ediyoruz. Bir bitkinin kökünden elde edilen bir hap. Ben bunu sabah alıyorum. Bir hap yeterli. Fazla dozu da doktorum önermedi."

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