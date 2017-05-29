Serum nasıl yapılır

Hastalıklı mikropların kuvvetleri azaltılarak hazırlanan aşı ilk önce at, sığır, inek gibi bağışıklık sistemi güçlü olan hayvanlara enjekte edilir.

Aşı nedeniyle hasta olan hayvanların kanında, mikroplara karşı koyabilmek için bol miktarda antikor oluşur. Bu antikorlar hayvanın kanında ayrıştırılarak, serum yöntemiyle insanlara aktarılır.

BAĞIŞIKLIK UZUN SÜRMEZ

Bu sayede kazanılan bağışıklık uzun süreli olmadığı için sadece hastalıkların tedavisinde kullanılır. Günümüzde Tetanoz, Difteri, Basilli Dizanteri, Gazlı Kangren, Şar­bon ve daha birçok hastalığa karşı serumlar vardır. Ayrıca, yılan sokması, akrep sokması, mantar zehirlenmesi de özel serumlarla tedavi edilir.

AŞI İLE SERUM ARASINDAKİ FARK

Aşı, hastalığa yakalanmadan, serum ise, hastalık mikroplarını aldıktan sonra yapılır. Aşı hastalığı iyileştirmez, önler; serum ise hastalığı iyileştirir, yani bir çeşit ilaçtır.

NOT: (Hastalığa neden olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı maddeye Antikor denir.)