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Servet Aksoy boşandı

Ünlü yapımcı Servet Aksoy, kendi gibi yapımcı olan 8 yıllık eşi Ebru Aksoy'dan boşandı.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 10:39..
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TTÜ

'Recep İvedik', 'Fetih 1453' gibi gişede rekorlar kıran çok sayıda sinema filminin yapımcılığı üstlenen Servet Aksoy, İzmir 16 Aile Mahkemesine, 8 yıllık eşi Ebru Aksoy'dan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma başvurusunda bulundu.

AYLIK 5 BİN TL NAFAKA

8 yaşındaki çocuklarının velayeti anneye kalırken, baba Aksoy'a belli günlerde görme izni verildi. Anne Ebru Aksoy'un isteği üzerine, baba Servet Aksoy'un itiraz etmemesi sonucu, çocuk için aylık 5 bin lira nafaka bağladı. Servet Aksoy ve Ebru Aksoy birbirlerinden maddi ve manevi bir talepte bulunmazken, Aksoy çiftinin 8 yıllık evliliği son buldu.

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