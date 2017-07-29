Sevda Demirel: Yine tokatlarım

Instagram’da bikinili fotoğrafını paylaşan eski manken Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne öfkesi dinmiyor.

"GÖBEĞİ YILAN YUTMUŞ GİBİ"

Geçtiğimiz günlerde Ataizi'nin bikinili fotoğrafını yorumlayan Demirel, "Ona bin basarım, göbeği yılan yutmuş gibi." şeklinde bir yorum yaparak yine gündeme oturmuştu.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a ropörtaj veren Demirel, geçmişte yaşanan olaydan pişman olmadığını belirterek, "Hayır yaptığım şeyden pişman değilim. Onunla bir sorunum yok aslında. Gülben-Yeşim, Hande-Demet nasıl tartışma ikilisiyse, biz de Hande ile öyleyiz. Bir kere Bebek civarında denk geldik; seslendim ama bakmadı kaçtı." dedi.

"BUGÜN OLSA HANDE'YE YİNE TOKAT ATARDIM"

Danyıldız'ın 'bugün olsa aynı tepkiyi verir misiniz?' sorusuna ise Demirel, "Namusuma, şerefime dil uzatan herkese aynı şeyi yaparım. O olay bugün olsa, Hande’ye yine tokat atardım. Onun yaptığını hayatım boyunca unutmam. TV tarihine geçtik!"

"HİÇ KIZGIN DEĞİLİM"

Demirel ayrıca, "Karşılıklı özür olur; kibirli olmak istemem. Hande benden özür dilerse, ben de dilerim. Ne şahane olur! Belki yan yana mezarlarda yatacağız, kader! Hiç kızgın değilim!" diye konuştu.

