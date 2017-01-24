Sevgilisine kızıp 65 kilo verdi

Avustralya'da eğitim gören 25 yaşındaki Hayley Westoby, beslenmesine dikkat etmeyince 116 kiloya kadar çıktı.

SEVGİLİSİNE KIZDI, 65 KİLO VERDİ

Aldığı kilolar nedeniyle erkek arkadaşı tarafından artık beğenilmemeye başlayan Westoby, kilo vermeye karar verdi. İlk günler kilo vermekte zorlanan genç kız, toplamda 65 kilo verdi.

"BİR HEDEF BELİRLEDİM"

Hayley Westoby, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı; "Başlangıçta ne kadar kilo aldığımı hiç fark etmemiştim. Ama sonra çok şişmanladığımı anlayınca önce bir şok geçirdim, ardından da yaşam tarzımı yeniden düzenledim. Sonra kendimi toparlamaya karar verdim ve bir hedef belirledim. Amacım önce beş kilo vermekti. Bu kadar kiloyu çok kısa zamanda verebildiğimi görmek beni motive etti. Sonra da kilo verirken izlediğim beslenme ve egzersiz düzenini sürdürdüm. Toplamda da 65 kilo verdim."