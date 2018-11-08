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Sevgilisinin kız çocuğuna cinsel istismardan beraat etti

İzmir'in Buca ilçesinde, birlikte yaşadığı Y.K. isimli kadının C.Y. 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan G.K. beraat ettiği bildirildi.

DHA | 08.11.2018 - 16:43..
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İzmir'in Buca ilçesinde, birlikte yaşadığı Y.K. isimli kadının C.Y.  6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan G.K. beraat etti.

3 YAŞINDA BAŞLAYAN TACİZ İDDİASI

Buca'nın Kuruçeşme Mahallesi'nde oturan G.K.'nin, birlikte yaşadığı Y.K.'nin kızı C.Y.'ye 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Sevgilisinin kız çocuğuna cinsel istismardan beraat etti

BİYOLOJİK BABA YARGIYA TAŞIDI

C.Y.'nin biyolojik babası olan M.Y., kızının, istismara uğradığını kendisine anlattığını belirterek, iddiayı yargıya taşıdı. M.Y., olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. G.K. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DELİL YETERSİZLİĞİ GEREKÇESİYLE  BERAATİNE KARAR VERİLDİ

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz sanık G.K., C.Y.'nin babası M.Y. ve annesi Y.K. ile tarafların avukatları katıldı. Mahkemeye esas hakkında mütalaasını sunan savcı, G.K.'nin, Y.K.'nin kızı C.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğuna dair kuşkudan uzak, inandırıcı, somut, yeterli ve kesin delil veya emare bulunmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

Son savunmasını yapması istenen G.K. de "Yeri geldi hastalandı, hastalığıyla ilgilendim. Soydum, giydirdim, ateşlendi, havluya sardım, hastaneye götürdüm. Altına yaptı, temizledim. 4,5 yaşında hala altına yapıyordu, annesi çalıştığı için mecburen altını değiştirmem gerekiyordu, değiştirdim" dedi. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, delillerin yetersizliğinden G.K.'nin beraatine karar verdi.

Sevgilisinin kız çocuğuna cinsel istismardan beraat etti

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