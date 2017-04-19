taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.674
USD
3,6728
EURO
3,9377
ALTIN
151,53
PETR
54,9300

Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

Oyuncu Sevinç Erbulak, yurt dışında referandumda evet diyen seçmene "Gelin evimde yaşayın her şeyimi paylaşırım" davetinde bulundu.

19.04.2017 - 11:33
  1. Haberler
  2. Gündem
Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

1

16 Nisan’da oylanan Başkanlık Sistemi referandumunda Yüzde 51.4 evet çıktı.

Oyuncu Sevinç Erbulak, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin çoğunluğunun "Evet" demesi üzerine sosyal medya hesabından ilginç bir çağrı yaptı.

"Çocukluğumu hatırlıyorum, dertlerimi..." diyen Erbulak, gönül rahatlığıyla evet diyenlerin Türkiye'ye gelerek bu "kötü" tabloyu görmelerini istedi.

"BENİM EVİMDE KALABİLİRLER"

Erbulak, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Öncelikle yurt dışında yaşayan ve referandumda gönül rahatlığıyla evet diyenleri, akrabam olsalar adlarını da yazardım ama hiç yok hem de şu koskoca dünyada yani; buraya davet ediyorum.

Yaşamaya. Paylaşmaya. Her şeyimi. Benim evimde kalabilirler. Çok sayıda gelen olursa ev de kiralayabilirim. Sorun yok. Bence burası oralardan daha güzel çünkü.

"ÇOCUKLUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM, DERTLERİMİ"

Sonra, çocukluğumu düşünüyorum; dertlerimi; beni uyutmayan nedenlerin tümümü; hatırlayabildiğim kadarıyla tabii, çocukluk öyle kolay hatırlanmıyor, ha deyince gelmiyor artık çünkü, sevindiğim şeyleri, hayalini kurduklarımı filan, bir de şimdiki çocuklara bakıyorum, fiyuuuuu aramızdaki dağlar kadar farka bayılıyorum, ölüyorum; bitiyorum.

"YAZIMDA MÜHÜR DE YOK AMA..."

Onları bu denli vicdanlı ve akıllı yapan, bunu yaparken de bunun hiç farkında olmayanlara teşekkürü borç biliyorum. Var olun. Her şey, karşıtıyla var.

Yazımda mühür de yok ama olsun, başka birinin yazmadığı veya yazımın dışarıdan geldiği ispatlamazsa bana aittir ne de olsa. Mühür de ne ki?"

Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

169
Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

20
CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

155
ABD jetlerinden Rus bombardıman uçaklarına önleme

ABD jetlerinden Rus bombardıman uçaklarına önleme

22
Fransa'da Le Pen karşıtı gösteriler şiddete dönüştü

Fransa'da Le Pen karşıtı gösteriler şiddete dönüştü

110
Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

107
Almanların gündemi Türkiye

Almanların gündemi Türkiye

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM