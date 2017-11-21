Şevket Çoruh evleniyor

12 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh, şu sıralar hayatının en yoğun günlerini yaşıyor.

Dizi setinin yanı sıra “Frankeştayn Canavar Gibi” ve “Aile İşi” filmlerinde oynayan ünlü oyuncu bir yandan da bütün birikimini ortaya koyarak kurduğu Baba Sahne'nin ayakta kalması için dört koldan çalışıyor.

ŞEVKET YÜZÜĞÜ TAKTI

Özel hayatında da her şey yolunda giden Şevket Çoruh, 4 yıldır medya ve iletişim sektöründe çalışan Özge Turna ile beraberlik yaşıyor. Ünlü oyuncunun uzun zamandır planladığı evlilik teklifini de sonunda yaptığı ve sevgilisine iri bir tektaş yüzük hediye ettiği ortaya çıktı.

MUTLU SON YAKIN

Şevket Çoruh'un aldığı tektaş yüzük sevgilisi Turna'nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta gün yüzüne çıktı. Çiftin yakın zamanda nikah masasına oturacağı öğrenildi.