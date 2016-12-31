Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan İstanbullines'e adlı şirkete ait arabalı feribotta dün akşam korku dolu dakikalar yaşandı.
SEYİR HALİNDEYKEN ÖN KAPAĞI DENİZE DÜŞTÜ
Seyir halindeyken ön kapağı denize düşen feribotta panik yaşandı. İçinde yolcu bulunan bazı araçlar denize düşme tehlikesi geçirdi.
4 ARAÇ BİRBİRİNE ÇARPTI, YOLCULARA CAN YELEĞİ DAĞITILDI
4 araç birbirine çarparak hasar aldı. Bu sırada yolculara can yeleği dağıtıldı. Kaptan Eskihisar'a gitmekten vazgeçip, Tavşanlı'ya geri döndü. Geri dönen feribot araçları ters yöndeki kapaktan indirirken, yolcuların büyük bir kısmı da karayoluyla gönderildi.
Seyir halindeki feribotun ön kapağı denize düştü VİDEO