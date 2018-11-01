Seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Magazin D Cumartesi'nin sunucusu Dilay Korkmaz, "Loris Karius, Türkiye'ye ilk geldiğinde bana da DM'den mesaj attı" dedi.

Dilay Korkmaz: Karius ilk bana DM attı

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Bakan Akar, tek tip askerlikle ilgili zamanı açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlikle ilgili yeni bir çalışmanın yapıldığını ve 2-3 ay içerisinde neticeleneceğini belirtti.