Şeyma Subaşı: Allah’a havale ettim

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, sosyal medyada kendisiyle ilgili montajlı videolar yaydıkları, Instagram’da hakaret içerikli yorumlar yazdıkları belirlenen 30 kişinin gözaltına alınması hakkında konuştu.

"KISKANÇLIK OLABİLİR"

Yıllardır bunların olduğunu ve saldırdığını söyleyen Subaşı, “Ben önce onları Allah’a havale ettim. Sıkıntılı günler geçirdiğimi söyleyemeyeceğim ama neden böyle bir şey yaptıklarını anlamıyorum. Kıskançlık olabilir, başka şeyler de olabilir. Nefret dolular. Bugün hepsi yakalandı. Kendileri yazdılar, kendileri oynadılar. Bir şekilde bitti artık.”