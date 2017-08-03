Şeyma Subaşı: Evlenelim krizine girmedim

Acun Ilıcalı ile eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, samimi açıklamalarda bulundu.

"ACUN HER KADINI ETKİLER"

Elele dergisine konuşan Subaşı, "Acun aşık olunmayacak insan değil. Acun her kadını etkiler." ifadelerini kullandı.

"BİR SENE ÖNCE KARAR VERMİŞTİK"

Şeyma Subaşı, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Biz evlenmeye bir sene önce karar vermiştik, bu eylül ayında evleniriz diye konuşmuştuk aslında ama ben bunu yeni duyuruyor oldum.

"EVLENELİM KRİZİNE GİRMEDİM"

Ben hiçbir zaman evlenelim krizine girmedim. Ne de o. Gidişat öyle gelişti. Evlenebiliriz aslında dedi, ben de evlenebiliriz dedim, evleniyoruz.

"GECE DIŞARI ÇIKIP DANS ETMEYE BAYILIRIM"

Uykuyu çok severim. Hep diyorlar ki, sen hiç uyumuyor musun? Ben sekiz saat deliksiz uyurum. Haftanın altı günü spor yaparım, tabii yerleşik bir düzende olduğumda. Spor hep hayatımda oldu. Mutluluk hormonu sağlıyor çünkü. Yorulmak nedir bilmiyorum. Gece dışarı çıkıp dans etmeye bayılırım.

"KENDİMİ HEP YORMAK İSTERİM"

Kendimi hep yormak isterim. Böyle oturuyoruz ya birden mekik çekmeye başlayabilirim."