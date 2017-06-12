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Şeyma Subaşı gelinlik bakmaya gitti

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı düğün hazırlıklarına başladı.

12.06.2017 - 07:21
  1. Haberler
  2. Magazin

Uzun süredir Acun Ilıcalı’yla aşk yaşayan ve bu ilişkiden 4 yaşında Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, geçen ay Instagram hesabında evlenme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Eylül ayında Fransa’da evlenecekleri öğrenilen çift düğün hazırlıklarına başladı. Daha önce davetli listesini hazırlarken bir fotoğraf paylaşan Subaşı şimdi de gelinlik modelleri seçmeye başladı.

Şeyma Subaşı gelinlik bakmaya gitti

BURCU ESMERSOY DA YANINDAYDI

Yakın arkadaşlarıyla birlikte gelinlik modellerini inceleyen Şeyma Subaşı aralarında Burcu Esmersoy’unda bulunduğu bu fotoğrafı paylaşıp ‘ Gelinlik denemeleri’ mesajını yazdı.

Şeyma Subaşı gelinlik bakmaya gitti

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