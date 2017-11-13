Şeyma Subaşı'na hakarete 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı soruşturma üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren sosyal medya hesapları aracılığı ile Şeyma Subaşı'na hakaret eden kişileri yakalamak için operasyon başlattı.

Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliği Bilişim Suçları Bürosu'nca yapılan operasyonda Yeşim N.(38) İstanbul'da, İlknur R.(37) ise Mersin'de gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri sırasında Yeşim N.'nin suç delillerini yok etmek için kullandığı tablet bilgisayarı kırmaya çalıştığı ancak başarılı olamadan yakalandığı belirtildi. Bu operasyonun şüphelilerinden Canan K.'nın ise bir süre önce yurt dışına çıktığı ve yakalanması için interpol aracılığı ile işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

2. DALGA OPERASYONU

Bu operasyonların tamamlanmasının ardından Şeyma Subaşı'nın hakaretlerin devam ettiği yönündeki ikinci şikayeti üzerine tekrar harekete geçen polis ekiplerinin bu kez Yazgülü T'yi de aynı suçlamayla gözaltına aldıkları öğrenildi.

DİJİTAL DELİLLER...

Avcılar'da yakalanan şüphelinin bilgisayarında yapılan incelemede Şeyma Subaşına hakaret ettiği yönünde dijital deliller bulunduğu öğrenildi.

15 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturmayı derinleştiren polis, Şeyma Subaşı'na hakaret ettikleri iddiasıyla 15 kişinin isminin tespit edildiğini, bu kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söylediler.