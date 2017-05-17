Sezen Aksu Einstein uykusunda

Pop müziğin Minik Serçesi Sezen Aksu, gün içinde 4 saatte bir 20 dakika uykuya geçiyor. Tıptaki adı çok evreli uyku düzeni (polyphasic)…

DAHA VERİMLİ OLUYOR

Ancak bu rahatsızlık çok da yabancı değil. Çünkü Napolyon, Einstein, Leonardo da Vinci, Margaret Thatcher gibi dünya çapında büyük işlere imza atan dahi isimlerin başarılarının sırrı bu çok evreli uyku düzeninden geçiyor. Uyku düzeniyle işinde daha da verimli olduğu konuşulan Sezen Aksu’nun bu durumu sosyal hayatını da etkiliyor. Çünkü 5 dakika önce konuştuğunuz ünlü şarkıcıyı yeniden aradığınızda 20 dakikalık uyku düzenine çoktan geçmiş oluyor.