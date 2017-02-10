Sezen Aksu'nun makyajsız hali

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sezen Aksu, kira ödemediği gerekçesiyle tahliye edilen Etiler Şamdan’ın işletmecisi Mehmet Tuna’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Makyajsız hali dikkat çeken Aksu'yu görenler tanımakta zorlandı.

MORAL VERDİ

Aksu, daha önce “Şamdan’ı benim Kanlıca’daki yalıma taşısın, 5 kuruş para istemiyorum” diye haber gönderdiği Tuna’ya moral ve destek vermeye devam etti.

Milliyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Aksu, “Ben yaptığım iyiliğin bilinmesini istemem. Ama Mehmet Tuna için çadırda bile şarkı söylerim” dedi.