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SGK borç ödeme süresini uzattı

SGK, son ödeme tarihi bugün olan prim ve diğer tüm alacaklarının süresini 9 Ocak Pazartesi gününe kadar uzattı.

AA | 02.01.2017 - 18:12
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SGK borç ödeme süresini uzattı

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurumun alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödemeler ve ilk taksit ödemelerinin bugün mesai bitiminde sona ermesi gerektiği anımsatıldı.

SON GÜN 9 OCAK

Buna karşın, SGK ile prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumun tahsilat sistemine iletişim sağlamasında bazı sıkıntıların olduğu ve prim tahsilatlarında aksaklıkların yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 2 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 9 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır."

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