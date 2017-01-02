SGK borç ödeme süresini uzattı

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurumun alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödemeler ve ilk taksit ödemelerinin bugün mesai bitiminde sona ermesi gerektiği anımsatıldı.

SON GÜN 9 OCAK

Buna karşın, SGK ile prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumun tahsilat sistemine iletişim sağlamasında bazı sıkıntıların olduğu ve prim tahsilatlarında aksaklıkların yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 2 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 9 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır."