Shiveluch Yanardağı faaliyete geçti

Alaska Volkan Gözlemevinden Dave Schneider, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda Shiveluch Yanardağı'nın, salı günü faaliyete geçerek yaklaşık 8 bin metre yüksekliğe kül püskürtmeye başladığını söyledi.
SEFERLER İPTAL
Yanardağın püskürttüğü küller, Alaska'nın kuzeyine sürüklenirken Ravn Alaska Havayolu şirketinin sözcüsü William Walsh, Kotzebue ve Deadhorse'de seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
KÜL BULUTLARI HAVA TRAFİĞİNİ TEHDİT EDİYOR
Shiveluch Yanardağı, Kotzebue'nin 2 bin 172 kilometre güneybatısında bulunuyor. Yetkililer, 6 bin 100 metrenin üzerine çıkan kül bulutlarının hava trafiğini tehdit edebileceğini belirtiyor.