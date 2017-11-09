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Shiveluch Yanardağı faaliyete geçti

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yanardağın kül püskürtmeye başlaması üzerine Alaska'nın kuzeyinde uçak seferlerinin iptal edildi.

09.11.2017 - 12:41
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Alaska Volkan Gözlemevinden Dave Schneider, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda Shiveluch Yanardağı'nın, salı günü faaliyete geçerek yaklaşık 8 bin metre yüksekliğe kül püskürtmeye başladığını söyledi.

SEFERLER İPTAL

Yanardağın püskürttüğü küller, Alaska'nın kuzeyine sürüklenirken Ravn Alaska Havayolu şirketinin sözcüsü William Walsh, Kotzebue ve Deadhorse'de seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Shiveluch Yanardağı faaliyete geçti

KÜL BULUTLARI HAVA TRAFİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Shiveluch Yanardağı, Kotzebue'nin 2 bin 172 kilometre güneybatısında bulunuyor. Yetkililer, 6 bin 100 metrenin üzerine çıkan kül bulutlarının hava trafiğini tehdit edebileceğini belirtiyor.

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