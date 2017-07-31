Sibel Can Açıkhava'da konser verdi

Sibel Can, önceki akşam İstanbul Harbiye'de yer alan Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahneye çıktı.

5 BİN KİŞİ İZLEDİ

Ünlü şarkıcının konserini yaklaşık 5 bin kişi izledi. Can, asansörle indiği sahnede sanat müziğinin yanında Orhan Gencebay şarkıları da söyledi.

3 SAATTE 2 KOSTÜM

3 saat sahnede kalan Sibel Can, Nur Yerlitaş imzalı 2 farklı kostüm giydi.

LALE DEVRİ ŞARKISINI HAKEMLERE SÖYLEDİ

Öte yandan konserin en ilginç yanı ise ünlü şarkısının Lale Devri şarkısını, konseri izlemeye gelen MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve Süper Lig hakemlerine hediye etmesi oldu.