Sibel Can yine zayıfladı

Sibel Can son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme geldi. Zayıflayınca sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Can, yeni halini takipçileriyle paylaşıyor.

10 KİLO VERDİ

10 kilo veren 46 yaşındaki Sibel Can, yine de takipçilerini inandıramıyor. "36 bedene kavuştum" diyen Sibel Can, Fransa-Cannes’da çektirdiği fotoğrafla da bunu kanıtlamış “Fotoşop var mı?” diye soranlara “Yok gerçek” demişti.

Ünlü şarkıcı Sibel Can

ZAYIFLAMA KAMPLARINA DA KATILMIŞTI

Sibel Can, 2000 yılından bu yana çeşitli diyetler yapmış, hatta 3 kez zayıflama kampına girmişti.