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Sibel Can'dan estetik yorumu

Ünlü sanatçı Sibel Can, estetik yaptırmadığını, ancak abartılmadığı sürece estetik yaptırmaya da karşı olmadığını söyledi.

İHA | 18.08.2018 - 07:52..
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Yaz konserleri kapsamında Bodrum antik tiyatroda sahne alan ünlü sanatçı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Yeni ve eski albümlerinde şarkılar seslendiren Sibel Can, hayranlarına espriler yapmayı da ihmal etmedi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde ise izdiham yaşandı. Sibel Can hayranları saatler öncesinde konser alanına gelerek ünlü sanatçının sahneye çıkmasını bekledi.

Nur Yerlitaş imzalı derin dekolteli siyah kıyafeti ile sahneye çıkan Sibel Can yaptığı dans şovlarıyla da büyük beğeni topladı.

Sibel Can'dan estetik yorumu

NUR YEŞİLTAŞ'IN HAZIRLADIĞI KIYAFETLE ÇIKTI

Baştan aşağı dekolte olan kıyafetini Nur Yerlitaş imzalı olduğunu söyleyen Sibel Can “Sevgili Nur Yerlitaş’ın kıyafeti bu. Ona da buradan geçmiş olsun diyelim. Ben kendisini ameliyattan bir gün önce hastanede ziyaret ettim ve daha sonra da eve gittim, kız kardeşinin evinde. İyi durumu, çok daha iyi olacak” dedi.

Sibel Can'dan estetik yorumu

ÇOCUKLARIYLA BODRUM'DA TATİL YAPACAK

Konser sonrasında Bodrum’da çocuklarıyla tatil yapacağını da ifade eden Sibel Can “Bu seriyi tamamladıktan sonra kısa bir Bodrum tatilimiz olacak öyle planlıyoruz. Emir Bodrum istiyor, Melisa annecim sen nereyi istersen diyor, Engin Can da bize uyuyor. Emir ne diyorsa bizde o olur. Emir Bodrum diye tutturdu, zannediyorum bayram ertesi Bodrum’a tatile geleceğiz” dedi.

Sibel Can'dan estetik yorumu

"ESTETİKLİ DEĞİLİM, ESTETİĞE KARŞI DA DEĞİLİM"

Son olarak botoksa gidemediğini söyleyen Sibel Can “Bende çok fazla estetik yok. Yaptırmadım ama karşı da değilim. Ufak minik minik dokunuşlar daha iyi oluyor. Abartmanın bir manası yok diye düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

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