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Sibel Kekilli dizisini bırakıyor

Almanya'da yayınlanan Tatort (Olay Yeri) adlı dizide rol alan Sibel Kekili, bırakma kararı aldı.

07.02.2017 - 09:07
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sibel kekilli

Alman 1. kanalı ARD'de yayınlanan Tatort'ta yedi yıldır komiser Sarah Brandt karakterini canlandıran Sibel Kekilli, mart ayında yayınlanacak bölümde dizi ile yollarını ayıracak.

"KENDİMİ YENİ ROLLERE HAZIRLAMAK İSTİYORUM"

Alman medyasında yer alan haberlere göre, dizinin 11 bölümünde rol alan oyuncu Tatort'tan ayrılma gerekçesini "Oyuncu olarak kendimi yeni projelere, yeni rollere hazırlamalıyım" şeklinde açıkladı.

"GAME OF THRONES'DA ROL ALMASI DÜNYACA TANINMASINA VESİLE OLDU"

Kekilli'nin Tatort'tan ayrılma kararını sayfalarına taşıyan Alman Bild Gazetesi, "Kekilli'nin daha önce Amerikan dizisi Game of Thrones'da rol alması, kendisinin uluslararası olarak da tanınmasına vesile oldu" dedi.

Sibel Kekilli dizisini bırakıyor

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