Sibel Kekilli dizisini bırakıyor

1 Esad'dan Trump açıklaması Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ''Donald Trump'ın IŞİD'le mücadelede olması umut vaad edici ancak bir şey beklemek için erken'' dedi.

2 Duvar oyun oynayan kardeşlerin üzerine yıkıldı: 1 ölü Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir bahçe duvarının yıkılması sonucu iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

3 Meteoroloji'den 5 ile çığ uyarısı Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da eğimli arazilerde çığ oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

4 Caner Erkin Van Persie'yle kavga etti Birçok olayın yaşandığı derbinin ardından kadroda bulunmayan Caner'in soyunma odasında Van Persie ile kapıştığı ortaya çıktı.

5 Adana'da görümcelerden geline arsa dayağı Adana’da bir kadın, kayınvalidesinin kendisine bıraktığı 1 dönüm arsadan pay isteyen iki görümcesi tarafından darp edildi.

6 Ali Ağaoğlu'dan kızına ikinci düğün Ali Ağaoğlu, önceki ay Çırağan'da evlenen kızının düğününe davet edemediği akrabaları için yeni bir düğün yapmaya hazırlanıyor.