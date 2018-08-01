Siber saldırı nedeniyle daktiloya döndüler

Matanuska-Susitna'da kötücül bir yazılım, kasabanın e-posta ve afet yönetim sunucuları ile dahili sistemlerini devre dışı bıraktı.

RESMİ YAZIŞMALARA DAKTİLO

Kasaba yönetiminin sözcüsü, personelin şu anda resmi yazışmalar için daktilo kullandığını, fatura ya da makbuzların da elle yazıldığını belirtti.

Kötücül yazılımın, Windows 7 ve 10 kullanılan 500 masaüstü bilgisayar ile 120 bilgisayar sunucusunun neredeyse tamamını etkilediği kaydedildi.

SİBER SALDIRILAR

Kasaba yönetiminin telefon ile giriş kapısı kart sistemlerine de saldırıldığı, tüm sistemlerin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı ifade edildi.