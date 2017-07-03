taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5212
EURO
4,0164
ALTIN
140,13
PETR
48,8500

Sıcaktan bayılan Kosovalıya yardım eden olmadı

Hava sıcaklığı yüzünden bayılan yaşlı bir vatandaşa çevreden hiç kimsenin yardım etmemesi, kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

03.07.2017 - 07:06
  1. Haberler
  2. Dünya

Kosova'da son günlerde artan kavurucu sıcaklar, özellikle yaşlıları etkilemeye devam ediyor.

SICAKLIK 41 DERECE

Son bir haftadır 41 dereceyi bulan aşırı sıcaklar nedeniyle Kosova'daki çok sayıda vatandaşın hastanelere başvurduğu belirtildi.

YARDIM EDEN OLMADI

Kosova'nın Gilan bölgesinde yaşlı bir vatandaşın aşırı sıcaklardan dolayı yere yığılıp düşmesiyle hiç kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Kosova basınında geniş yer alan haberde, yaşlı bir kişinin yoldan yürürken yere yılığıp düşmesi ve etraftan geçen vatandaşların ve araç sahiplerinin herhangi bir müdahale etmemesi tepkiyle kaşılandı.

Sıcaktan bayılan Kosovalıya yardım eden olmadı


Sıcaktan bayılan Kosovalıya yardım eden olmadı

Sıcaktan bayılan Kosovalıya yardım eden olmadı

İlginizi Çekebilir
ABD'de uçak kazası: 6 ölü
ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Fransa'da cami önünde silahlı çatışma
Fransa'nın Avignon kentinde bir cami önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.
ABD'de iki eyalet kepenk kapattı
ABD'nin Maine ve New Jersey eyalet yönetimlerinin, acil hizmetler dışındaki birçok hizmeti geçici olarak durdurduğu bildirildi.
FARC lideri hastaneye kaldırıldı
FARC'nin "Timochenko" ismiyle bilinen lideri Rodrigo Londono geçirdiği rahatsızlık sonrası hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

43
Emenike Olympiakos ile anlaştı

Emenike Olympiakos ile anlaştı

19
Bahçelievler'de Suriyeli grupların kavgası

Bahçelievler'de Suriyeli grupların kavgası

88
El-Karadavi'nin kızı ve damadı hakkında tutuklama kararı

El-Karadavi'nin kızı ve damadı hakkında tutuklama kararı

9
İzmir’deki yangın binlerce hayvanı tehdit ediyor

İzmir’deki yangın binlerce hayvanı tehdit ediyor

6
Merve Kavakçı'yla ilgili Bakanlar Kurulu kararı kaldırıldı

Merve Kavakçı'yla ilgili Bakanlar Kurulu kararı kaldırıldı

14
ABD'de iki eyalet kepenk kapattı

ABD'de iki eyalet kepenk kapattı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM