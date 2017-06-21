Sıcaktan bunalan Fransız şoförler etek giydi

Şoförlerin şort giyme talebinin reddedilmesi üzerine etek giyerek kararı protesto etti. Şoförler başvurdukları sendikanın öncülüğünde etek giyerek çalıştı.

"2013'TEN BERİ MÜCADELE VERİYORUZ"

CFDT Sendika Temsilcisi Gabriel Magner "Kadın iş arkadaşlarımızın eteği var, bizim ona benzer bir şeye iznimiz yok. 2013'ten beri bunun için mücadele veriyoruz ama şirket marka imajını korumak istiyor." dedi.

SICAKLIK 50 DERECE

Araç içerisinde sıcaklığın bazen 50 dereceyi aştığını anlatan temsilci "Zaten zor şartlarda saldırı tehditleri ile yaşıyoruz hep. Bu isteğimizin kabul edilmesi birazcık da olsa rahatlatır bizi." açıklamasını yaptı.