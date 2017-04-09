Sigara her yıl 6 milyon can alıyor

Yaklaşık 200 yıllık İngiliz sağlık dergisi ‘The Lancet’ en son raporuna göre dünya nüfusun artmasıyla birlikte, sigara kullanımın arttığına dikkat çekti.

933 MİLYON KİŞİ SİGARA İÇİYOR

Araştırma raporuna göre 1990 yılında 870 milyon, 2015 yılında sigara tiryakisi sayısın 933 milyona tırmandığı kayıtlara geçti.

EN ÇOK SİGARA İÇENLER

Raporda en çok sigara kullanan ülkelerin başında Filipinler, Endonezya ve Bangladeş yer aldı.

KADINLARDA RUSYA BİRİNCİ SIRADA

Kadınlarda en çok sigara kullanan ülke ise Rusya oldu.

Ölümlerin onda biri sigaradan kaynaklandığı, bu nedenle herkesin sigarayı bırakması, içenlerin kullanmamaları için ikna olmaları tavsiye ediliyor.

HER YIL 6 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

Sigara kullanımın çeşitli hastalıklara yol açtığı, hastalıklardan dolayı her yıl 6 milyon tiryaki hayatını kaybediyor.