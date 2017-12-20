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Sigarayla ünlenen Alman öldü

40 yıldır kaldığı dairede sigara içtiği için ev sahibiyle mahkemelik olan ve kiracı haklarının yüzü olarak ünlenen Friedhelm Adolfs, ani kalp durması nedeniyle öldü.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 09:09..
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Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan Friedhelm Adolfs ile kendisini evden atmaya çalışan ev sahibi arasındaki hukuk savaşı 2013 yılında başladı.

SİGARAYLA TANINMIŞTI

Sigara içerken camı açmamakla ve içtiği sigarayla apartmanda huzur kaçırmakla suçlanan Adolfs, avukatı Martin Lauppe-Assman tarafından "Almanya'nın en ünlü ikinci sigara tiryakisi" olarak tanımlanmış, en ünlü tiryakinin ise 2015 yılında ölen Almanya eski Başbakanı Helmut Schmidt olduğunu hatırlatmıştı.

Sigarayla ünlenen Alman öldü

TÜM DAVALARI KAZANDI

DW Türkçe'nin haberine göre, Adolfs, bölge, eyalet ve yüksek mahkeme olmak üzere, üç ayrı kademedeki dört yıllık yargı mücadelesini sonunda kazanan taraf olmuştu. Ancak arkadaşı Ferry Weber'e göre tüm bu dava süreci 79 yaşındaki emekli Almanı fazlasıyla yordu.

Sigarayla ünlenen Alman öldü

DAVALARDAN SONRA SİGARA

Adolfs, lehinde sonuçlanan her dava aşamasının ardından mahkeme binasının önünde içtiği purolarla tanınıyordu. Adolfs ve ev sahibi arasındaki dava, Almanya'da kamu alanlarında sigara içilmesine dair yeni yasaklar getirildikçe tekrar tartışma konusu olarak ülke gündemine taşınıyordu.

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