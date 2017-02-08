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Sığır cinsi hayvan ithalatında düzenleme

Sığır cinsi hayvan ithalatlarında uygulanacak teknik şartlar Bakanlığın uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenecek.

08.02.2017 - 09:41
  1. Haberler
  2. Ekonomi

sığır

Piyasa düzenlemesi amacıyla tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında yapılacak sığır cinsi hayvan ithalatlarında uygulanacak teknik şartlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenecek.

Bakanlığın, Sığır Ci̇nsi̇ Hayvanlar ile Koyun-Keçi̇ Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi̇ Alınabi̇lmesi̇ İçi̇n Aranacak Şartlar Hakkında Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖNETMENLİKTE DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Buna göre, damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak şartlara dair usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte düzenlemeye gidildi. Bu çerçevede piyasa düzenlemesi amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında yapılacak sığır cinsi hayvan ithalatlarında teknik şartlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenecek.

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