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Siirt'te DBP'li başkan tutuklandı

Siirt’te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan DBP İl Eş Başkanı Agit Kaysı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İHA | 04.01.2017 - 11:32
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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün bazı adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında DBP Siirt İl Başkanı Agit Kaysı’nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı, “Terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheliler, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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