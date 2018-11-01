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Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

Şarkıcı Sıla, daha önce şiddet yüzünden ayrıldığı Ahmet Kural ile tekrar barıştıktan sonra aynı gerekçeyle adliyenin yolunu tuttu.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 15:14..
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Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

Şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural'ın aşkı magazin dünyasının en çok ilgilendiği konulardan biri olmuştu.

Daha sonra bu aşkın şiddet yüzünden bittiği iddiaları bir anda gündeme oturmuştu.

Ancak son dönemde Sıla ile Ahmet Kural tekrar barıştı.

Bu gelişmelerin ardından Ahmet Kural'dan tekrar şiddet gören Sıla ilişkiyi bitirdi. Bu defa uzaklaştırma kararı için adliyenin yolunu tutan Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu.

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu VİDEO

3 AY KORUMA KARARI BAŞVURUSU

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek fiziki şiddet gördüğünü iddia eden sanatçı, 3 ay koruma kararı aldırdı.

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

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