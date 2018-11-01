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Sıla basının karşısına çıktı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen şarkıcı Sıla basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 15:33..
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Sıla basının karşısına çıktı

İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Sıla Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim." dedi.

"EVDE YAŞANAN BİR DARP"

Avukatı Rezan Epözdemir ise daha önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde koruma talebinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi: "Aile mahkemesi uygun gördü, fiziki şiddet nedeniyle ilgili kanun gereği başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verdi. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da Sıla Hanım'ın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma. Artık bundan sonra top yargıda."

3 AY KORUMA KARARI ALDIRDI

Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, "evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu VİDEO

Sıla basının karşısına çıktı

Sıla basının karşısına çıktı

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