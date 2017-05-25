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Sıla Gençoğlu'nu rahatsız eden hayranına hapis cezası

Gençoğlu'nun, kendisini rahatsız ettiğini öne sürerek şikayetçi olduğu hayranı, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

25.05.2017 - 13:01
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Sıla Gençoğlu'nu rahatsız eden hayranına hapis cezası

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kendisini rahatsız ettiğini öne sürerek şikayetçi olduğu hayranı yargılandığı davada "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası aldı.

MAHKEME SÜRECİ

Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.N.N. ile Sıla Gençoğlu'nun avukatı katıldı.

"PLATONİK AŞKIM"

Söz verilen sanık M.N.N, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "İnternette resmini kendi resmimin yanına eklediğim doğrudur. Cinsel taciz amacım yoktur. Platonik bir aşkım vardır. Özür diliyorum." dedi.

Gençoğlu'nun avukatı Didem Akbey de "Suçlar bellidir. Sanık kabul etmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

CİNSEL TACİZDEN BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, her ne kadar sanık hakında "cinsel taciz" suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmışsa da, sanığın sosyal medya ortamından gönderdiği mesajlarda platonik aşk ve duygusallık söz konusu olduğunu, bu nedenle "cinsel taciz" suçunun unsurlarının tam anlamıyla oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatine karar verdi.

3 AY HAPİS CEZASI

Sanığın Gençoğlu'na yönelik eylemiyle "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme hakimi, ileride bir daha suç işlemeyeceğine dair mahkemede olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle sanığın cezasının ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 17 Mayıs 2016 tarihinde sahilde yaptığı yürüyüş sırasında kolundan tutarak konuşmaya çalışan bir hayranı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, şüphelinin sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşarak yazılar yazdığı, sanatçıyı takıntı haline getirdiği belirtilmiş, şüphelinin "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "taciz" suçlarını işlediği gerekçesiyle hakkında kamu davası açılması talep edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli M.N.N'nin "cinsel taciz" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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