Sıla: Kendimi prenses gibi hissediyorum

Konserde kendi şarkılarının yanı sıra ünlü isimlerin efsaneleşmiş şarkılarını da seslendirdi.

KENDİMİ PRENSES GİBİ HİSSEDİYORUM

1800 kişinin izlediği Sıla, 9 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahneye kabarık etekli bir elbiseyle çıkan şarkıcı, “Bu etekle kendimi prenses gibi hissediyorum” dedi.

Konserde kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne klasikleşen şarkıları da söyleyen Sıla’yı Gülşen Bubikoğlu, Caner Erkin, Şükran Ovalı, Ceylan Ertem gibi birçok ünlü isim de ön sıralardan izledi.

Sıla sahneye 15 dakika gecikmeli çıkınca Caner Erkin ve Şükran Ovalı’nın hayranları fotoğraf çektirme yarışına girdi.