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Sıla nazardan dert yandı

Konserde sevenleriyle bir araya gelen güzel şarkıcı Sıla "Kurşunlar döktürüyorum yetmiyor, bıktım bu nazardan" dedi.

08.03.2017 - 09:01
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sıla

Sıla, “Heybeden Şarkılar” adlı konser serisinin 6’ncısını önceki gün gerçekleştirdi. Konserde, 9 yıllık kariyeri boyunca biriktirmiş olduğu şarkılara ve repertuvarı dışındaki seçkilerin akustik versiyonlarına da yer veren Sıla, ”Kenar Süsü” şarkısıyla hayranlarını karşıladı.

KÜPESİ DÜŞÜNCE NAZARDAN YAKINDI

Konser sırasında küpesini düşüren ve ayakkabısı ayağından çıkan şarkıcı, nazardan dert yandı.

"KURŞUNLAR DÖKTÜRÜYORUM YETMİYORUM"

Sıla, “Kurşunlar döktürüyorum yetmiyor, bıktım bu nazardan.” diye espri yaptı.

Sıla nazardan dert yandı

Sıla nazardan dert yandı

Sıla nazardan dert yandı

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