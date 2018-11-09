İddiaya göre, Ahmet Kural, Sıla ile ayrı olduğu dönemde Ziynet Sali ile kendisini aldattığı iddiasını yalanladı ama bu kez de ortaya atılan iddia, olayı bambaşka yere taşıdı.

Sıla Ziynet Sali'nin kolunu kırdı iddiası VİDEO

"SILA KOLUNU KIRDI"

İddiaya göre Sıla, Nişantaşı’ndaki bir otelde Ziynet Sali’nin kolunu kırdı. Sali’nin kırık kolu ile golf oynadığı ana dair kareler de bu olayı destekledi.

SALİ "SAÇMALAMAYIN" DEMİŞTİ

Ahmet Kural-Sıla olayının patlak verdiği sıralarda muhabirlerin Ziynet Sali’ye olayla ilgisinin olup olmadığına dair soruya, "Arkadaşlar saçmalamayın" cevabını vermişti.

"MERDİVENLERDEN DÜŞTÜM" DEMİŞTİ

Temmuz 2016'da kırık kolunun fotoğrafını paylaşan Sali "Merdivenlerden düştüm" demişti.