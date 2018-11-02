Sıla'nın hendek tweet'i yeniden gündemde

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü söylediği Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.
Ahmet Kural, hakkındaki iddiaları kabul etmezken Sıla ile aralarında "itişme" olduğunu söyledi.
İkili arasında yaşananlarla ilgili yasal süreç devam ederken, Twitter'da Sıla'nın eski bir tweet'i gündeme geldi.
HENDEKÇİ PKK'YA CESARET VEREN TWEET ATMIŞTI
Terör örgütü PKK'nın hendek kazıp barikatlar kurduğu dönemde bir tweet atan Sıla Gençoğlu, "Başın sağolsun, vatan sağolsun demek istemiyorum. Utanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"GEÇMİŞ OLSUN DEMEK İSTEMİYORUM"
Tweet'i yeniden paylaşan sosyal medya kullanıcıları, "Geçmiş olsun demek istemiyorum. Utanıyorum" ifadeleriyle Sıla'ya eski tweet'ini hatırlattı.
Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu VİDEO