Sıla'nın hendek tweet'i yeniden gündemde

Endonezya'da depremden tsunamiden zarar gören bölgelere acil yardım malzemesi dağıtmak için araçla Sulawesi adasında faaliyet gösteren İHH, bir ailenin evini adeta sırtında taşıdı.

Dicle ilçesinde, metropol illerde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 3 terörist, silah ve mühimmatları ile yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist dün ise Metina bölgesinde 2 terörist öldürüldü.

Ekinci, Ahmet Kural'ı savunarak, "Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım." dedi.

1 Apple'dan Türkiye açıklaması Apple'ın CEO'su Tim Cook Türkiye ve Rusya gibi pazarlarda sıkıntılar olduğunu söyleyerek yıl sonu hedeflerini tutturamayacaklarını belirtti.

2 Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı Ekinci, Ahmet Kural'ı savunarak, "Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım." dedi.

3 Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu 9 seçim kaybettiği halde koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki şartlar nedeniyle görevi bırakmadığını söyledi.

4 Tek tip askerlik modeli geliyor Hazırlanan taslağa göre; herkes 9 ay askerlik yapacak. 9 aylık sürenin 3 ayı zorunlu, 6 ayı bedelli yapılabilecek.

5 Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti İstanbul Ümraniye'de bir sitenin güvenlik kulübesinin bulunduğu yol çöktü. Kaybolan 2 güvenlik görevlisi için arama çalışmaları devam ediyor.

6 Yıldız Tilbe fularla dans etti Ayazağa'da verdiği konserde sevenleriyle buluşan Yıldız Tilbe, beline fular bağladıktan sonra "Shakira'dan neyim eksik?" dedi.