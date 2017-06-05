Silikon mağduru hemşirenin son hali

Arkadaşı aracılığıyla internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan kadın kuaförü Soner G.'ye dudaklarına silikon yaptıran 22 yaşındaki hemşire Merve Keleş, yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı.

"BURADAYIM VE YAŞIYORUM"

Yaklaşık 2 ay hastanede kalan Keleş, geçirdiği bir dizi ameliyatın ardından sağlığına tekrar kavuştu. Keleş son halini de sosyal medyada yayınlayıp, "Evet buradayım ve yaşıyorum. Hayat bu, bir şekilde zorluklar yanlışlar çıkarıyor karşımıza ve ben bunu da atlatıyorum. Hala gülebiliyorum. Her yeni güne şükrediyorum. Olmamışlara üzülmüyorum. Çünkü kadere inanıyorum. Allah'a sığınıyorum ve sizin sandığınız gibi dışımı değil ruhumu seviyorum. Biliyorum kalbim güzel olursa hiç bir göz beni çirkin göremez. Ve bilmiyorsunuz, yaratanın büyük kudretini unutuyorsunuz. Ve isteyin yalnızca ondan isteyin. Sevin en çok onu sevin. Dua edin. Utanmayın çekinmeyin, doğru bildiğiniz yoldan geri dönmeyin. Haksızlığa boyun eğmeyin. Ama ne olursa olsun kalbinizin kötü olmasına izin vermeyin. Dünyayı iyilik kurtaracak. Hep iyi kalın hoşça kalın." notunu paylaştı.