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Silivri'de ilk darbe duruşması başladı

Mahkeme başkanı, sanıkların kimlik tespitiyle başlayan ilk duruşmanın Cuma gününe değin süreceğini açıkladı.

İHA | 27.12.2016 - 11:11
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İstanbul 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fikret Demir, duruşmanın başlamasının ardından salondakilere de bir takım hatırlatmalarda bulundu.

Silivri'de ilk darbe duruşması başladı

DURUŞMA CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

İlk duruşma için yalnızca bugüne tarih verildiğini ancak duruşmanın Cuma gününe kadar süreceğini belirten başkan Demir, “İlk iki gün(bugün ve yarın) sanıkların savunmaları tamamlandığı halde üçüncü gün(Perşembe) ifadelerini almak üzere tanıkları çağıracağız. Dördüncü gün ise taleplerinizi alcağız” dedi.

Duruşmaya 13.00-14.00 saatleri ara verileceğini ve duruşmanın Sesli Görüntülü Bilişim Sitemi ile kaydedileceğini ifade eden başkan Demir, “Kayıt aldığımız CDler 120 dakika hafızalıdır. Bu nedenle her 110 dakikada bir 10 dakika ara vereceğiz” şeklinde konuştu.

Silivri'de ilk darbe duruşması başladı

29 SANIK DURUŞMADA

Duruşma salonunda 1’i başka suçtan olmak üzere 25 tutuklu sanık ve 4 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya yaklaşık 20 sanık yakını da katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespitleri ile devam ediyor.

Silivri'de ilk darbe duruşması başladı

Silivri'de ilk darbe duruşması başladı

Silivri'de ilk darbe duruşması başladı

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