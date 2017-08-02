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Sinabung Yanardağı tekrardan faaliyete geçti

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki yanardağda 17 patlama oldu. Kül bulutları 4,5 kilometreye kadar yükseldi.

02.08.2017 - 15:10
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Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, Sinabung Yanardağı'nda bugün 17 patlama meydana gedi.

YANARDAĞA YAKIN OLANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Patlama sonucu yanardağdan çıkan kül bulutunun yüksekliğinin 4,5 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi.  Yanardağın 7 kilometre yakınında yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edildi.

Sinabung Yanardağı tekrardan faaliyete geçti

YANARDAĞ ÇEVRESİNDE ALARM

Bölgedeki yerleşim alanları yoğun kül kütlesine maruz kalırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, yanardağ çevresinde uyarı yaparken yanardağın lav püskürtme tehlikesinin bulunduğunu duyurdu.

2010'DAKİ PATLAMADA 17 KİŞİ ÖLDÜ

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda geçen yıl meydana gelen patlamalarda 17 kişi yaşamını yitirmişti.
"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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