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Sinan Akçıl Rumen şarkıcıyla görüntülendi

Justin Bieber'ın eski sevgilisi Alexandra Rodriguez'i terk ettiğini açıklayan Sinan Akçıl, aradığı aşkı Romanya'da bulmuştu..

14.01.2017 - 11:04
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AKÇIL

Ebru Şallı’dan ayrıldıktan sonra yurtdışına açılan popçu, bir süredir birlikte olduğu Rumen şarkıcı Otilia ile ilk kez görüntülendi..

CİHANGİR'DE YAKALANDI

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Cihangir’deki Hazine’de geç saatlere kadar eğlenen ikili, çıkışta objektiflere yakalandı. Sinan Akçıl Rumen şarkıcıyla görüntülendi

AKÇIL SURATINI GİZLEDİ, OTILIA PANİKLEDİ

Mekandan aynı ciple ayrılan Akçıl ve Otilia, flaşlar patlayınca panikledi. Akçıl eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Gazetecileri atlatmak için kuralları hiçe sayıp aşırı hız yapan şoför, Maslak’ta özel bir siteye girerek izini kaybettirdi.

Sinan Akçıl Rumen şarkıcıyla görüntülendi

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