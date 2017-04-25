Sincar'da PKK'lıların ABD hayranlığı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait jetler, Sincar'da terör örgütü PKK'ya ait hedefleri yerle bir etti.

Bombardımanın ardından bölgeye giden Amerikalı komutanlar, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'liler tarafından karşılandı.

AMERİKALILAR GELİYOR

Bombalanan alanda çekilen fotoğraflarda, terör örgütü üyelerinin Amerikalılara büyük bir sempati duyduğu görülüyor.

YARDIM İSTEDİLER

Öte yandan YPG'lilerin DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyondan Türk bombardımanını durdurmasını istediği ifade ediliyor.

FOTOĞRAF: Teröristler, Amerikalıları taşıyan helikopteri selamladı.

ABD'li komutanlar YPG'lilerle Karakoçak'ta inceleme yaptı haberi