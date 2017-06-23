taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.926
USD
3,5057
EURO
3,9148
ALTIN
141,70
PETR
45,2700

Sınır kapılarında Suriyeli yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini ülkesinde geçirmek isteyen 52 bin Suriyeli, ülkesine döndü.

23.06.2017 - 13:03
  1. Haberler
  2. Gündem
Sınır kapılarında Suriyeli yoğunluğu

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına giden Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderildi.

İLK KEZ DÖNENLER VAR

Suriyeli Zeki Erşava, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te geldiği Türkiye'den ilk defa bu yıl geriye dönme fırsatı bulduğunu belirtti.

Sınır kapılarında Suriyeli yoğunluğu

"ÇOK MUTLUYUZ"

Gün ağarmadan gümrük kapısına geldiğini ve sıra beklemeye başladığını anlatan Erşava, ailesi ve birçok yakınını göreceği için heyecanlı olduğunu ifade etti. Erşava, "Dedesi ve ninesi daha bebeğimizi görmedi. İlk defa şimdi görecek. Kapı açıldığı ve bize bu şans verildiği için çok mutluyuz." diye konuştu.

Sınır kapılarında Suriyeli yoğunluğu

10 GÜNDE 52 BİN SURİYELİ GİTTİ

Gümrük yetkilileri, geçişlerin serbest bırakılmasıyla 10 günde yaklaşık 52 bin Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını kaydetti.

BUGÜN SON

Suriye'ye geçiş işlemleri, bugün mesai bitiminde sona erecek.

Sınır kapılarında Suriyeli yoğunluğu

DÖNÜŞLER NE ZAMAN BAŞLIYOR

Ülkelerine gidenlerin dönüş işlemleriyse 28 Haziran Çarşamba günü saat 08.00'de başlayacak ve 14 Temmuz Cuma günü 17.00'de tamamlanacak.

İlginizi Çekebilir
Almanya'nın gündemi: Recep Tayyip Erdoğan
Eylül ayında seçimlerin düzenleneceği Almanya'da, kampanya Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yürütülüyor.
ODTÜ kızlı erkekli tuvaletle bilim dünyasında çığır açtı
Teknik üniversitenin bilimden çok b.ktan işlerle gündeme gelmesi, sosyal medyada kıyasıya eleştiriliyor.
Mavi Marmara tazminatları ödendi
Maliye Bakanı Ağbal, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ödemeler yapıldı" diye konuştu.
Manisa'da Tugay Komutanı görevden alındı
731 askerin zehirlendiği tugayın komutanı Şevki Güvenç, Bakan Işık'ın talimatıyla görevden alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

277
Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

80
Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

223
Trump dünyanın en zengin kabinesini kurdu

Trump dünyanın en zengin kabinesini kurdu

57
Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

147
ABD'nin YPG'ye verdiği silahların listesi

ABD'nin YPG'ye verdiği silahların listesi

90
ABD'den Enis Berberoğlu ve Ayasofya açıklaması

ABD'den Enis Berberoğlu ve Ayasofya açıklaması

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM