Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı

Bolu yolunda TIR ve Jip çarpışınca 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

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Türk-Rus ortak yapımı diziler için anlaşmaya varıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Rus mevkidaşı Vladimir Medinski ortak film ve dizi yapılması konusunda mutabakata vardı.