Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "Günlük Faaliyetler" başlığı altında sınır güvenliğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.
YASA DIŞI GEÇİŞ TEŞEBBÜSÜNDE BULUNANLAR YAKALANDI
Buna göre dün, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin ve aynı yöntemle Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı.
bin paket de kaçak sigara ele geçirildi
Irak'tan Türkiye'ye girmek isteyen 12 kaçak yakalanırken, müdahale sırasında bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ayrıca, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 4, Türkiye'den Bulgaristan'a kaçak girmeye çalışan 10 kişi de gözaltına alındı.