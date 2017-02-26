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Sinop'ta hamsi bereketi yaşanıyor

Sinop'ta denize açılan balıkçılar, limana 3 bin kasa hamsi avlayarak döndü.

26.02.2017 - 16:34
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Olumsuz hava şartları nedeniyle hamsi avının azalması ve artan fiyatların ardından, limana 3 bin kasa hamsiyle dönen balıkçılar tezgahları şenlendirirken vatandaşları da sevindirdi.

LİMANDA ÜCRETSİZ DAĞITTILAR

Akliman mevkisine yanaşan teknelerden boşaltılan hamsilerin bir kısımı kentteki tezgahlarda satışa sunuldu, diğer kısmı ise kamyonlara yüklenerek farklı şehirlere gönderildi. Limana gelen bazı vatandaşlara da ücretsiz hamsi dağıtıldı.

Sinop'ta hamsi bereketi yaşanıyor

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon sonuna yaklaştıkları bir dönemde avlanan hamsi miktarının balıkçıları mutlu ettiğini söyledi.

Sinop'ta hamsi bereketi yaşanıyor

Bölgede hava şartlarının birkaç gündür olumlu seyrettiğini ifade eden Bayrak, "Balıkçılarımız İnceburun açıklarında güzel avcılık yaptılar. Çok şükür limana da binlerce kasa hamsiyle döndüler. Sezon sonuna yaklaştığımız bir dönemde avlanan hamsi miktarı balıkçılarımızı mutlu etti." dedi.

KİLOSU 10 LİRA

Hamsi bol olunca fiyatların da düştüğünü vurgulayan Bayrak, Sinop'ta hamsinin kilogramının 10 liradan satılmaya başlandığını kaydetti.

Sinop'ta hamsi bereketi yaşanıyor

Sinop'ta hamsi bereketi yaşanıyor

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