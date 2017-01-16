taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.524
USD
3,7655
EURO
4,0003
ALTIN
145,75
PETR
55,5600

Sırbistan’dan Kosova’ya küstahça tehdit

İllegal tren olayının ardından Sırbistan, kendi toprağı olarak saydığı komşu Kosova’ya asker göndermekle tehdit etti.

16.01.2017 - 09:55
  1. Haberler
  2. Dünya

SIRBİSTAN

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, Sırp milliyetçi simgeleriyle donatılmış yolcu trenin Belgrad’tan Kuzey Mitroviça’ya sefer yapmasının engellenmesi üzerine, Kosova’yı savaş kışkırtıcılığı yapmakla suçladı.

Kosova, izin alınmadan Belgrad’dan Kosova’nın kuzeyine tren seferlerini başlatmak isteyen Sırbistan’ın bu girişimini tehlikeli bir provokasyon olarak niteledi.

SİLAHLI GÜÇLERİMİZİ YOLLARIZ

İki ülke arasında gerginliğe yol açan bu olaya değinen Sırp Devlet Başkanı Tomislav Nikoliç, gerektiği takdirde Kosova’daki Sırpları korumak için Kosova’ya silahlı güçlerini gönderebileceğini açıkladı.

“Kosova’da Sırp nüfusun tehdit ile karşı karşıya kalması durumunda Sırbistan Kosova’ya silahlı kuvvetlerini göndermekte tereddüt etmeyecektir” ifadesini kullanan Nikoliç, trenin Kosova’ya girmesinin engellenmesini provokasyon olarak tanımladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Nikoliç, Sırbistan’ın çatışma istemediğini vurguladı. Geçen Cumartesi günü Belgrad’dan, Sırpların yoğun olarak yaşadığı Kosova’nın kuzey bölümündeki Mitroviça şehrine deneme seferi başlatan treni engellemek amacıyla sınırda Kosova polisinin yığınak yapması üzerine tren Belgrad’a geri dönmüştü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

57
Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu

Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu

27
İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

112
Trump'tan Brexit yorumu

Trump'tan Brexit yorumu

19
İstanbul'da 21 yaşındaki genç kokoreç yerken öldü

İstanbul'da 21 yaşındaki genç kokoreç yerken öldü

24
DEAŞ ile mücadele toplantısından Fırat Kalkanı'na destek

DEAŞ ile mücadele toplantısından Fırat Kalkanı'na destek

32
Real Madrid'in 40 maçlık serisi sona erdi

Real Madrid'in 40 maçlık serisi sona erdi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM