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Siri daha da akıllanıyor

Apple cihazlara gelen iOS 10.3 güncellemesinin üzerinden fazla geçmeden, iOS 11 dedikoduları başladı.

30.03.2017 - 11:09
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Siri daha da akıllanıyor

İsrail merkezli teknoloji kaynaklarına göre, yeni çıkacak iOS 11 sürümünde en büyük yeniliğin sesli asistan uygulaması Siri'de olacağını duyurdu.

iMESSEGE İLE ENTEGRE ÇALIŞABİLECEK

Siri, bundan böyle iMessage ile entegre çalışabilecek, iCloud ile senkronize çalışabilecek. Asıl çığır açabilecek yenilik ise Siri'nin kullanıcı davranışlarını öğrenebileceği iddiası. Apple'ın çok uzun zamandır Siri'nin kullandığı yapay zekayı çalıştırma çabaları olduğu biliniyor.

Siri daha da akıllanıyor

İNSAN ALIŞKANLIKLARINA GÖRE DAVRANIŞ

Siri'yi daha proaktif bir hale getirmek ve uygulama içerisindeki kullanıcı davranışlarını öğrenmesiyle insan alışkanlıklarının duruma göre nasıl değişebildiği de daha net anlaşılmış olacak.

DİĞER APPLE CİHAZLARDA DA GEÇERLİ

Bağlama yönelik bu farkındalık ve öğrenme iCloud kullanılarak macOS, tvOS ve watchOS cihazlara da eklenecek.

Şirket, 2016 sonlarında zaten Siri'yi iMessage ile entegre etmeye yönelik bir patent başvurusunda bulunmuştu. iOS 10 güncellemesiyle de otomatik adres tamamlama, içeriğe bağlı olarak tamamlayıcı klavye ile lokasyon paylaşımı pekçok proaktif yenilik yapıldığı düşünüldüğünde iddialarin gerçeklemesi içi fazla beklemeye gerek olmayacak gibi görünüyor. iOS 11 ile en çok gündeme gelen dedikodulardan biri de FaceTime görüşmelerinde konferans yayın yapılabileceğiydi.

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