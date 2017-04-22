Siri WhatsApp mesajlarını sesli okuyacak

Apple, iOS 10 ile sesli asistan Siri'nin API'larını geliştiricilere açmasının üzerinden çok geçmeden çeşitli yenilikler duyurulmaya başlandı.

iOS için gelen son güncelleme ile bundan böyle WhatsApp'ta gelen mesajlar, Siri tarafından sesli bir şekilde okunacak. Böylece Araç kullanırken ya da oturduğunuz yerde telefona dokunmadan mesajlarınıza erişmek yani mesajlarınızı duymak mümkün olacak.

Özelllikle engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak bu özelliği kullanabilmek için iOS 10.3 ve üzeri bir sürüm kullanıyor olmanız gerekiyor. Yaklaşık 90 MB büyüklüğündeki 2.17.20 güncellemesiyle birlikte güncellemelerim ekranında, birden fazla durumu bir kerede seçerek yönlendirebiliyor veya silebiliyorsunuz. Bunun dışında aramalar sekmesinde, kişi bilgileri ve grup bilgileri ekranlarında da görsel düzenlemeler yapıldı.